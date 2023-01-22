ضخ المياه يعود لمستواه الطبيعي بعدد من أحياء الدمام

أكدت شركة المياه الوطنية، ممثلة في قطاعها الشرقي أنها نجحت في إعادة ضخ المياه لمستواه الطبيعي لكل أحياء مدينة الدمام، بعد انقطاع بشكل كامل منذ صباح السبت وحتى اليوم الأحد.
وأوضحت الشركة لـ"سبق"، أنه في إطار تعزيز أعمال توزيع المياه بمدينة الدمام، تطلب تحوير أحد الخطوط الرئيسية لضخ المياه قطر (800) ملم بالمحطة الرئيسية الواقعة بوسط مدينة الدمام، والتي بدأت في وقت متأخر من مساء الجمعة 20 يناير 2023 ينخفض به الطلب على المياه.
إلا أن مقاول التنفيذ واجه بعض التحديات الفنية، استلزمت تمديد وقت الإصلاح ليصل إلى مساء يوم السبت 21 يناير 2023 بدلاً من صباحه.
كما أكدت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، لـ"سبق" انتهائها بشكل كامل من هذه الأعمال وعودة الضخ لمستواه الطبيعي منذ مساء السبت، في الوقت الذي كانت قد فعلت خطط الطوارئ عبر مركز "إسناد"، ووفرت أسطولاً من الصهاريج للعملاء المتضررين جراء هذه الأعمال لدعم خزاناتهم الأرضية بالمياه.
فيما شعر بالضرر من كانت عقاراتهم لا تحتوي على منظومة خزان أرضي وعلوي لضمان الأمن المائي في مثل هذه الأعمال الطارئة.
كما أن فرق الطوارئ باشرت هذا اليوم بلاغات لعملاء بعد عودة الضخ، وتبين أن المشكلة داخلية في الشبكة المنزلية.
وأكدت شركة المياه الوطنية، أنها تسعد دومًا بدعم جميع العملاء عبر قنواتها الإلكترونية ومركز تلقي البلاغات (931 ).