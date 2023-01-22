ضخ المياه يعود لمستواه الطبيعي بعدد من أحياء الدمام

كما أكدت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، لـ"سبق" انتهائها بشكل كامل من هذه الأعمال وعودة الضخ لمستواه الطبيعي منذ مساء السبت، في الوقت الذي كانت قد فعلت خطط الطوارئ عبر مركز "إسناد"، ووفرت أسطولاً من الصهاريج للعملاء المتضررين جراء هذه الأعمال لدعم خزاناتهم الأرضية بالمياه.