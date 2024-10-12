"المدينة المنورة" تسجل أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية والباحة بـ17 درجة

توقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ استمرارَ هطول الأمطار الرعدية متوسّطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.