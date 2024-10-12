"المدينة المنورة" تسجل أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية والباحة بـ17 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن حالة الطقس في المملكة؛ حيث سجلت المدينة أعلى درجة حرارة بـ40 درجة مئوية، يحافظ على الرياض والبريدة بـ39 مئوية.
كما سجلت الدمام وعرعر وسكاكا 36 درجة مئوية، وبلغت درجة الحرارة الإجمالية في مكة المكرمة 38 درجة مئوية، وجدة 35 درجة مئوية، وجازان 37 درجة مئوية. أما الباحة فسجلت درجة حرارة أقلّ بـ17 درجة مئوية، وأبها بـ22 درجة، ونجران 22 مئوية.
توقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ استمرارَ هطول الأمطار الرعدية متوسّطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيَّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما لا يستبعد تكوُّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتَي الشرقية وتبوك.