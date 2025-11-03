المملكة تقود مبادرة عالمية لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي

وأعلنت عدة دول من بينها السعودية، كينيا، الصين، ترينيداد وتوباغو، الهند، وكازاخستان التزامها بالمشاركة في الشبكة عبر عدد من مراكزها المتخصصة، داعية بقية الدول الأعضاء للانضمام ودعم المبادرة. كما أعربت جهات من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية مثل جامعة WorldQuant، وشركتي CISCO وOracle عن استعدادها للتعاون مع الشبكة لتطوير المهارات في مختلف القطاعات.