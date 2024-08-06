ترجمة لعناية الدولة.. أمير الشرقية يشيد بجهود "الغذاء والدواء" في مجلس "الإثنينية"

وشدّد على ضرورة تأكد الشخص من تاريخ صلاحية الأدوية وحفظها في مكانٍ مناسب لمنع تعرُّضها للتلف، وخاصة في الأجواء الحارة التي نشهدها حالياً، حيث إن هناك أدوية يجب حفظها في عبوات معينة وفي درجة حرارة معينة، كما يجب الانتباه إلى تواريخ إنتاج وانتهاء الأغذية من كافة المستهلكين وقراءة هذه البيانات حرصاً على جودة هذه المنتجات.