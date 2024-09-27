"العقار": بدء أعمال السجل العقاري لـ 4 أحياء بالرياض و13 حياً بالدرعية

وأوضحت "الهيئة"، أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة الرياض: (حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، حي المشاعل)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الدرعية: (حي ظهرة العودة غرب، حي ظهرة العودة شرق، حي العاصمة، حي الملقاة، حي قريوة، حي الفيصلية، حي السرحية، حي الثليما، حي الخالدية، حي الشهداء، حي السلمانية، حي الملك، حي المغترة)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.