36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 7

كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم؛ في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.