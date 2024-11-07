ملتقى بيبان يكرم أمانة الرياض لمساهمتها في دعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار

وتأتي رعاية أمانة منطقة الرياض للملتقى امتدادًا لتنفيذ استراتيجيتها في تعزيز التواصل العالمي والإقليمي، والاطلاع على التجارب والخبرات العالمية، وآليات العمل في المجال الحضري والبيئي، بما يسهم في بناء منظومة عمل متميزة، عبر المشاركة في جلسات الحوار التي سيقدمها أكثر من مائتين وخمسين متحدثًا، وإبراز جهود الأمانة في تفعيل المشاريع، واهتمامها بالقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والمبادرات، وتقديم الخدمات المميزة لسكان الرياض وزوارها.