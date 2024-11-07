ملتقى بيبان يكرم أمانة الرياض لمساهمتها في دعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار

كرم ملتقى بيبان أمانة منطقة الرياض لرعايتها الرسمية للملتقى الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في المدة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار وجهة عالمية للفرص؛ للمساهمة في تمكين رواد الأعمال المحليين، وخلق فرص قيمة وبيئة محفزة للكفاءات، وإطلاق الأفكار المميزة في مشاريعهم، عبر الالتقاء بالخبرات والتجارب العالمية والإقليمية، ليكون ملتقى للإنجاز والتواصل والجذب.
وتأتي رعاية أمانة منطقة الرياض للملتقى امتدادًا لتنفيذ استراتيجيتها في تعزيز التواصل العالمي والإقليمي، والاطلاع على التجارب والخبرات العالمية، وآليات العمل في المجال الحضري والبيئي، بما يسهم في بناء منظومة عمل متميزة، عبر المشاركة في جلسات الحوار التي سيقدمها أكثر من مائتين وخمسين متحدثًا، وإبراز جهود الأمانة في تفعيل المشاريع، واهتمامها بالقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والمبادرات، وتقديم الخدمات المميزة لسكان الرياض وزوارها.