الأوقات الاستثنائية في انتظارك.. "لحظات العُلا" تكشف عن مواعيد الفعاليات والمهرجانات القادمة

ونظرًا لأهمية الإبل التاريخية يعود كأس العُلا للهجن، حيث يعد أبرز فعالية في موسم سباقات الهجن في المملكة، ويضم مساحة مميزة مصممة لتوفير تجارب ترفيه وتناول طعام وتسوق تعكس كرم مدينة العُلا، ومن المقرر أن يشهد شهر أبريل من العام القادم عودة هذه الفعالية المميزة، يليه سباق لهيب العُلا، بعد نجاحة هذا العام، حيث يعد من أصعب وأقوى السباقات في العالم، وسط درجات حرارة عالية تصل إلى 42 درجة مئوية ليقدم للرياضيين وعشاق المغامرات تحدياً استثنائياً.



