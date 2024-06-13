مستشفى الدكتور سليمان فقيه جاهز لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام

حول مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

تأسس مستشفى الدكتور سليمان فقيه، مستشفى الرائد لدينا، في عام 1978، حيث أكمل 46 عامًا. إنه مستشفى خاص متعدد التخصصات للرعاية الثالثية مع العديد من الإنجازات الرائدة في سجله في جدة بالمملكة العربية السعودية. وهو يعتبر منارة للتميز في الرعاية الصحية، بتاريخه العريق الذي يبلغ 46 عامًا والمكرس لتقديم رعاية طبية استثنائية وتعزيز ثقافة الشفاء.