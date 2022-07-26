رئيس إتقان العقارية: سمو ولي العهد أعاد المفاهيم العمرانية في بلادنا ووجّه أنظار العالم للأسواق السعودية الواعدة

نوه رئيس مجلس شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، بإعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله- أن منطقة نيوم الاقتصادية ستُطرح في الغالب للاكتتاب العامّ في 2024؛ مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز الفرص الاقتصادية الواعدة على المستوى المحلي والعالمي في وجهة الاستثمار العالمي مدينة نيوم بموقعها الجغرافي وبتصاميمها.
جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"الرشيد" تزامنًا مع إعلان سمو ولي العهد -وفقه الله- اعتماد تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة؛ مبينًا أن ولي العهد رسم خارطة الطريق للنهضة العمرانية الحديثة التي تقوم على توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والمحافظة على البيئة.
وأوضح "الرشيد" أن حديث سمو ولي العهد وتأكيده أن عملية الطرح ستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون ريال في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات ريال، سيفتح الآفاق للاستثمار في السوق السعودية المحفزة لرأس المال الأجنبي الذي يتسابق لكسب حصته في السوق السعودي.
وعبّر رئيس مجلس شركة إتقان العقارية، في ختام تصريحه، عن فخره واعتزازه بالطموح والهمة العالية التي يمتلكها سمو ولي العهد الذي يقود عجلة التنمية في بلادنا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بوتيرة متسارعة ورؤية ثاقبة وخطط استراتيجية متقنة؛ سائلًا الله لسموه مزيدًا من التوفيق والسداد، وتحقيق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين وعموم الشعب السعودي الكريم الذي يرى في سموه الأمل والمستقبل.