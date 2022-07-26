رئيس إتقان العقارية: سمو ولي العهد أعاد المفاهيم العمرانية في بلادنا ووجّه أنظار العالم للأسواق السعودية الواعدة

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"الرشيد" تزامنًا مع إعلان سمو ولي العهد -وفقه الله- اعتماد تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة؛ مبينًا أن ولي العهد رسم خارطة الطريق للنهضة العمرانية الحديثة التي تقوم على توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والمحافظة على البيئة.