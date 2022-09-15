"ماجد الفطيم" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

وأضاف: " تقوم شركة "ماجد الفطيم" بدورٍ محوري في مجال رعاية وخدمة ذوي الإعاقة، وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لهذه المسيرة التي تهدف إلى دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تحتاج لرعاية خاصة، ومن شأنها أن تساهم في توفير أنماط حياة متميزة لهم ولأسرهم، ودمجهم في المجتمع، والتعريف بإبداعاتهم، واحتضان مواهبهم."