"ماجد الفطيم" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، ، عن توقيع إتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، تهدف إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والتأهيلية والتعليمية باحترافية عالية ووفق معايير عالمية رفيعة للأطفال من ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الإتفاقية في سياق برامج خدمة المجتمع الموجهة لفئة ذوي الإعاقة، والتي توليها شركة "ماجد الفطيم" اهتماماً خاصاً نظراً لتأثيرها الإيجابي على رفاهية الأطفال المستهدفين. كما تندرج في إطار مساهمتها في تعزيز مسيرة التنمية بالمملكة بشكل عام والتنمية الاجتماعية بشكلٍ خاص، بما يتفق مع احتياجات المجتمع، وينسجم مع رؤية المملكة 2030م.
وقال محمد العساف، مدير كارفور السعودية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "يُشكل تطوير ودعم المجتمعات التي تتواجد فيها شركة "ماجد الفطيم"، أحد أهم المبادئ التي توليها الشركة اهتماماً خاصاً منذ تأسيسها، وذلك عبر إطلاق مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية".
وأضاف: " تقوم شركة "ماجد الفطيم" بدورٍ محوري في مجال رعاية وخدمة ذوي الإعاقة، وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لهذه المسيرة التي تهدف إلى دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تحتاج لرعاية خاصة، ومن شأنها أن تساهم في توفير أنماط حياة متميزة لهم ولأسرهم، ودمجهم في المجتمع، والتعريف بإبداعاتهم، واحتضان مواهبهم."