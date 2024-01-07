شاهد "فيا رياض".. هنا تحفة هندسية بخيارات ترفيهية مميزة

تشكّل "فيا رياض" واحدة من أبرز وجهات موسم الرياض هذا العام، حيث تحتضن العديد من عناصر الرقي المصممة على الطراز المعماري السلماني، بوجود عدد من العلامات التجارية الشهيرة في الأزياء والمجوهرات، إضافة إلى مجموعة من المقاهي والمطاعم العالمية الفاخرة، كذلك صالات السينما، وأحد أشهر الفنادق العالمية.