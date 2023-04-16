بتوزيع 450 سلة غذائية.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ برنامجَ تفطير الصائمين بالصومال

ومن جهته أوضح السفير المولد خلال التدشين الذي تم في مسجد التضامن الإسلامي في العاصمة مقديشو؛ أن سفارة المملكة في الصومال تتشرّف بتدشين هذا البرنامج الذي تنفّذه الوزارة، مشيرًا إلى أن برامج تفطير الصائمين يتمّ من خلاله توزيع 450 سلّة غذائية يستفيد منها أكثر من 2700 مستفيد من الأسر المحتاجة، وهو إحدى المبادرات والمشاريع التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول؛ ومنها جمهورية الصومال الفيدرالية، والذي يهدف إلى تلمُّس احتياجات المسلمين في شتّى بقاع العالم، عبر تقديم بعض المواد الغذائية الضرورية والإسهام الفعّال في التخفيف من معاناة الحياة المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.