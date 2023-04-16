بتوزيع 450 سلة غذائية.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ برنامجَ تفطير الصائمين بالصومال

نفّذت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في الصومال؛ برنامجَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين في جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وجاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال، أحمد بن محمد صالح المولد، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال محمد حاج إبراهيم علي، ومستشار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبدالرحيم إبراهيم علي، والدكتور عبدالقادر حسين طحلو مشرف الدعاة رئيس رابطة الخريجين.
ومن جهته أوضح السفير المولد خلال التدشين الذي تم في مسجد التضامن الإسلامي في العاصمة مقديشو؛ أن سفارة المملكة في الصومال تتشرّف بتدشين هذا البرنامج الذي تنفّذه الوزارة، مشيرًا إلى أن برامج تفطير الصائمين يتمّ من خلاله توزيع 450 سلّة غذائية يستفيد منها أكثر من 2700 مستفيد من الأسر المحتاجة، وهو إحدى المبادرات والمشاريع التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول؛ ومنها جمهورية الصومال الفيدرالية، والذي يهدف إلى تلمُّس احتياجات المسلمين في شتّى بقاع العالم، عبر تقديم بعض المواد الغذائية الضرورية والإسهام الفعّال في التخفيف من معاناة الحياة المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
ومن جانبه رفع وكيلُ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال، محمد حاج إبراهيم علي؛ الشكرَ نيابة عن حكومة وشعب الصومال إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، على ما تقدّمه المملكة من دعم مستمرّ للمحتاجين في الصومال، منوهًا إلى جهود الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج السنوي، سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء.