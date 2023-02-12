يستمر عامين.. "جدة التاريخية" تدشّن اليوم مشروع "تطوير الواجهة البحرية"

دشّنت وزارة الثقافة ممثلة في برنامج جدة التاريخية، اليوم الأحد، مشروع تطوير الواجهة البحرية، الذي يأتي ضمن مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في سبتمبر من عام 2021.