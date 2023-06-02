الدمام.. "مدن" توقّع عقودًا بقيمة 150 مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية

يُذكر أن المنطقة الشرقية تضمّ المدن الصناعية: الأولى، والثانية، والثالثة بالدمام، بحجم مساحة أراض مُطورة تصل إلى 37,440,000 م²، وتضمّ 1,512 عقدًا صناعيًّا ولوجستيًّا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، تعمل في الصناعات ذات الطلب العالي؛ من بينها: "الصناعات التحويلية، وصناعة الآلات والمعدّات، والحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمركبات ذات المحركات"، إضافة إلى البتروكيماويات، والمعدّات الكهربائية، والمنتجات الصيدلانية، والمطاط والبلاستيك، والمعادن اللافلزية والأغذية والمشروبات".