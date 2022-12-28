"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار غزيرة وسيول وتساقُط للبرد وشبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع سيول وتساقُط البرد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والجموم وبحرة وجدة والعرضيات وأضم وميسان والطائف والقنفذة والليث. وتستمر الحالات حتى الساعة الواحدة من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، تستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة، وأمطارًا رعدية على الكامل وخليص وعسفان حتى الساعة الـ14.00 من مساء الخميس.