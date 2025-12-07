مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يشغل وحدة مجهزة بأحدث التقنيات لعلاج اضطرابات النوم

أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عن تشغيل وحدة متخصصة في علاج اضطرابات النوم، تعد من أحدث الوحدات الطبية على مستوى المنطقة، حيث يقدم من خلالها رعاية صحية متقدمة تشتمل على كافة التخصصات الخاصة باضطرابات النوم بمختلف أنواعها، وعلى يد فريق طبي عالي الكفاءة.
وقال د.ريَّان المصلِّي استشاري الأمراض الصدرية والمناظير المتقدمة أن الوحدة تتميز عن نظيراتها بوجود مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصين في اضطرابات النوم التنفسية والعصبية، ومن تخصصات عدة مثل الصدرية والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفك وتقويم الأسنان والطب النفسي.
إضافة إلى أنها مزودة بأحدث الأجهزة التشخيصية عالية الدقة التي تتيح اكتشاف اضرابات النوم الشائعة والنادرة وعلاجها، وتتميز أيضاً بوجود أحدث معمل مجهز، بآخر ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة لمعالجة اضطرابات النوم بجميع أنواعه، وهو نظام تشخيصي متكامل ومتقدم لإجراء دراسات عالية الدقة، ومصمم لتسجيل وتحليل النشاط الفسيولوجي الكامل للمريض أثناء النوم، ما يتيح تشخيص دقيق وشامل لمختلف الاضطرابات، كانقطاع النفس، ومراحل النوم وفترة الأحلام، تقييم شدة الشخير، مراقبة عضلات التنفس من خلال التخطيط المتكامل، وحركات العين والأطراف، إضافة إلى تخطيط القلب وقياس مستوى الأكسجين أثناء النوم.
وأوضح د. المصلِّي الحاصل على الزمالة الكندية أن الوحدة تقدم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى المعايير لمختلف حالات اضطرابات النوم، كانقطاع النفس أثناء النوم الانسدادي والعصبي Obstructive Sleep Apnea OSA, Central Sleep Apnea CSA والشخير بصوت مرتفع والمشاكل التي ترافقه، والأرق Insomnia، والنعاس المفرط أثناء النهار sleepiness Daytime، والنوم القهري Narcolepsy، واضطرابات الأحلام والحركة الليلية.
وتستخدم الوحدة تقنيات حديثة في العلاج كجهاز الضغط الإيجابي المستمر CPAP الذي يوفر ضغط هواء مستمر يبقي مجرى التنفس مفتوحاً، مما يساعد على علاج الانقطاع التنفسي أثناء النوم، فضلاً عن علاج الشخير والاختناق الليلي بالتراكيب الفموية والتدخلات الجراحية الأنفية، وأحياناً جراحة الوجه والفكين. والتعامل الدوائي مع بعض أسباب الأرق أو الاضطرابات الأخرى. كما تضم الوحدة عيادة لمتابعة جهاز الضغط الهوائي وأجهزة الأكسجين المنزلية لتعديل إعداداتها ورفع فعاليتها.