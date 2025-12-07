مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يشغل وحدة مجهزة بأحدث التقنيات لعلاج اضطرابات النوم

إضافة إلى أنها مزودة بأحدث الأجهزة التشخيصية عالية الدقة التي تتيح اكتشاف اضرابات النوم الشائعة والنادرة وعلاجها، وتتميز أيضاً بوجود أحدث معمل مجهز، بآخر ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة لمعالجة اضطرابات النوم بجميع أنواعه، وهو نظام تشخيصي متكامل ومتقدم لإجراء دراسات عالية الدقة، ومصمم لتسجيل وتحليل النشاط الفسيولوجي الكامل للمريض أثناء النوم، ما يتيح تشخيص دقيق وشامل لمختلف الاضطرابات، كانقطاع النفس، ومراحل النوم وفترة الأحلام، تقييم شدة الشخير، مراقبة عضلات التنفس من خلال التخطيط المتكامل، وحركات العين والأطراف، إضافة إلى تخطيط القلب وقياس مستوى الأكسجين أثناء النوم.