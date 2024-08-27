"الداخلية" تتوعد بأشد العقوبات.. الشرقية تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب للسموم

وأضاف: أقدم/ فهد بن أحمد بن مطلق العنزي -سعودي الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة.. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسِب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًّا بعد استثنائه ثم تأييده من المحكمة العليا.. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ فهد بن أحمد بن مطلق العنزي يوم الثلاثاء 23/ 2/ 1446هـ الموافق 27/ 8/ 2024م بالمنطقة الشرقية.