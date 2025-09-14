"موان": 10 ملايين ريال غرامة التخلص غير النظامي من النفايات الطبية

أكد المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" أن التخلص العشوائي من نفايات الرعاية الصحية والنفايات الخطرة يُعد مخالفة جسيمة، محذرًا من أن مرتكبيها يواجهون غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال كحد أعلى وفق النظام.
وأوضح المركز عبر منصة "إكس" أن الالتزام بالتخلص الآمن من هذه النفايات عبر الجهات المعتمدة يضمن حماية البيئة والصحة العامة، ويحافظ على سلامة العاملين والمجتمع، مشددًا على أن الإدارة السليمة للنفايات الطبية والخطرة تسهم في تقليل المخاطر والوقاية منها.
وأشار "موان" إلى استمراره في حملاته الرقابية والتوعوية، داعيًا المنشآت الصحية والجهات المنتجة للنفايات الخطرة إلى الالتزام بالتعليمات النظامية والتعاون مع الشركات المرخصة لجمعها ونقلها ومعالجتها بالطرق المعتمدة.