"موان": 10 ملايين ريال غرامة التخلص غير النظامي من النفايات الطبية

وأوضح المركز عبر منصة "إكس" أن الالتزام بالتخلص الآمن من هذه النفايات عبر الجهات المعتمدة يضمن حماية البيئة والصحة العامة، ويحافظ على سلامة العاملين والمجتمع، مشددًا على أن الإدارة السليمة للنفايات الطبية والخطرة تسهم في تقليل المخاطر والوقاية منها.