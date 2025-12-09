روّاد كشافة الرياض يناقشون أثر التطوع ودور الإعلام في دعم القطاع غير الربحي

نظّم مكتب روّاد كشافة منطقة الرياض ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بعنوان: "التطوع وأثره على حياة الفرد والمجتمع، ودور الإعلام التطوعي في دعم الجمعيات غير الربحية"، وذلك وسط حضور نوعي من المهتمين بالعمل المجتمعي والإعلامي.
واستُهلت الندوة بكلمة للمستشار عبدالعزيز الحسين، مدير المكتب والمشرف على ديوانية آل حسين التاريخية وعضو عدد من الجمعيات الخيرية، حيث أكد أن ثقافة التطوع أصبحت ركيزة مهمة في بناء مجتمع متماسك يعتز بقيمه، ويشارك في تلبية احتياجات وطنه.
وأشار "الحسين" إلى أن المملكة تشهد مرحلة مفصلية في تمكين القطاع غير الربحي، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والرؤية الوطنية الطموحة، مؤكدًا اعتزاز "روّاد كشافة الرياض" بالمشاركة الفاعلة في هذا الحراك الوطني، وتعزيز قيم العطاء ونشر الوعي.
وفي مداخلة أخرى، أشار الإعلامي أحمد المبارك، عضو هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس العلاقات العامة في صحيفة "سبق" وسفير لعدد من الجمعيات، إلى أن الإعلام التطوعي أصبح يلعب دورًا محوريًا في إبراز جهود المتطوعين، وتحفيز المجتمع على المشاركة.
وأكد أن دور الإعلامي لا يقتصر على التغطية فقط، بل يمتد إلى صناعة وعي مجتمعي داعم، يعزز من استدامة العمل التطوعي، لافتًا إلى أن دعم الدولة للقطاع غير الربحي أسهم في ترسيخ أثر هذه الجهود.
أدار الندوة كلٌّ من الدكتور سعيد آل مدهش، والقائد الكشفي الأستاذ خضر الغامدي، وقدّما إدارة حوارية مميزة، ساعدت في إثراء النقاش وتسليط الضوء على أهمية التطوع وتعزيز دعم الإعلام لهذا القطاع الحيوي.