"العقارية" تعلن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 وتؤكد التزامها بدعم النهضة العمرانية الوطنية

أعلنت الشركة العقارية السعودية ("العقارية" أو "الشركة") عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، لتستعرض من خلاله أحدث مشاريعها العقارية ومبادراتها التطويرية التي تعكس مسيرة الشركة في تعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التحول الحضري في المملكة.
وأكدت الشركة أن مشاركتها في هذا الحدث العقاري الأبرز على مستوى المنطقة تأتي ضمن استراتيجيتها المؤسسية الهادفة إلى المساهمة في النهضة العقارية الوطنية وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر مشاريع نوعية تمثل نموذجًا للتكامل بين التطوير الحضري والاستدامة وجودة التصميم.
وأوضح الأستاذ "خالد السحيباني"، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة العقارية السعودية، أن المعرض يشكل منصة عالمية لاستعراض أحدث توجهات القطاع العقاري واستكشاف الفرص الاستثمارية والتنموية، مشيرًا إلى أن مشاركة العقارية هذا العام ستتضمن الكشف عن عدد من المشاريع التطويرية التي تجسّد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عصرية تجمع بين الأصالة السعودية والابتكار في أساليب الحياة الحديثة.
وأضاف "السحيباني" أن العقارية تعمل على ترسيخ موقعها الريادي في السوق المحلي من خلال محفظة متنوعة من المشاريع المتكاملة التي تعكس استراتيجيتها في بناء بيئات عمرانية شاملة ومستدامة، وتقديم حلول تطويرية تواكب احتياجات الأفراد والمستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية.
وستعرض العقارية خلال مشاركتها أحدث مشاريعها في قطاعات متعددة تشمل التطوير السكني والتجاري وقطاع الضيافة، إلى جانب استعراض منظومتها التشغيلية التي تسهم في تكامل مراحل التطوير والبناء والإدارة للمشاريع الكبرى بما في ذلك مجالات البنية التحتية وأعمال البناء وإدارة المرافق، بما يعزز قدراتها المؤسسية في قيادة التحول العمراني.
ويُعد معرض سيتي سكيب العالمي من أبرز الفعاليات العقارية الدولية التي تجمع كبار المطورين والمستثمرين وصنّاع القرار في قطاع التطوير الحضري، ويُقام هذا العام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية، ما يجعله منصة استراتيجية لإبراز جهود المملكة في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري العالمي.