"العقارية" تعلن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 وتؤكد التزامها بدعم النهضة العمرانية الوطنية

وأوضح الأستاذ "خالد السحيباني"، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة العقارية السعودية، أن المعرض يشكل منصة عالمية لاستعراض أحدث توجهات القطاع العقاري واستكشاف الفرص الاستثمارية والتنموية، مشيرًا إلى أن مشاركة العقارية هذا العام ستتضمن الكشف عن عدد من المشاريع التطويرية التي تجسّد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عصرية تجمع بين الأصالة السعودية والابتكار في أساليب الحياة الحديثة.