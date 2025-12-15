"البيئة": أمطار في 8 مناطق.. القصيم تسجّل أعلى كمية بـ66.5 ملم في عنيزة

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والذي يرصد كميات هطول الأمطار عبر 75 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، من الساعة التاسعة صباح الأحد حتى التاسعة من صباح الاثنين، شملت الأمطار مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، وجازان.