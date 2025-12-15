"البيئة": أمطار في 8 مناطق.. القصيم تسجّل أعلى كمية بـ66.5 ملم في عنيزة

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في 8 مناطق من المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرتها منطقة القصيم بتسجيل أعلى كمية بلغت 66.5 ملم في عنيزة.
ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والذي يرصد كميات هطول الأمطار عبر 75 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، من الساعة التاسعة صباح الأحد حتى التاسعة من صباح الاثنين، شملت الأمطار مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، وجازان.
وسجلت منطقة الرياض 38 ملم في الزلفي، و30 ملم في روضة السبلة - الزلفي، بينما سجلت مكة المكرمة 2 ملم في المرقبان - أضم، و1 ملم في الخفج - الليث.
وفي المدينة المنورة، سجلت محطة الحسو - الحناكية 4.4 ملم، وبلدية الحسو - الحناكية 3.7 ملم. أما القصيم، فسجلت المذنب 63.5 ملم، ومحطة التجارب في عنيزة 55.2 ملم.
وفي المنطقة الشرقية، بلغت كمية الأمطار 12.4 ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و4.6 ملم في طريق الملك عبدالله بعريعرة - الأحساء. بينما سجلت منطقة عسير 0.5 ملم في طريق الملك فيصل - النماص.
وفي حائل، بلغت الكميات 25.5 ملم في الشنان، و19.6 ملم في مدينة حائل، وسجلت جازان 1.8 ملم في محطة فرسان.
ولمزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار في جميع المناطق، يمكن زيارة الرابط