الإنجاز في البنية التحتية لوجهة "مسار" مكة يصل إلى 92%

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار"، أن نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية للوجهة بلغت 92%، ووصل الإنجاز في الوجهة إلى مراحل متقدمة خلال الربع الرابع من العام الجاري، وهو العام الاستثنائي في عمر الوجهة.
وانتقلت الشركة من مرحلة ضخّ الاستثمارات في البنية التحتية التي تجاوزت تكلفتها 23 مليار ريال، إلى مرحلة استقطاب الاستثمارات المتنوعة في الفرص النوعية التي توفرها الوجهة في عدة قطاعات، ومن بينها الصحة والضيافة والسكن والتجارة، إضافة إلى الاستثمارات الهادفة لإثراء جودة الحياة.
وأشار أحدث تقرير للشركة حول مستجدات أعمال التطوير في وجهة "مسار" للربع الرابع من 2022، إلى أن أعمال أنفاق المترو والجسور وصلت إلى 100%، فيما تجاوز إنجاز ممرات المشاة 58%، في حين تم إنجاز أكثر من 98% من تقاطعات الطرق، و93% في مواقف السيارات، إضافةً إلى اكتمال إنجاز 91% من أعمال أنفاق الخدمات التي تخدم البنية التحتية للمشروع، وتجاوزت كذلك أعمال محطات المترو مراحلها النهائية بنسبة فاقت 99%.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، أن وصول نسب الإنجاز في البنية التحتية لوجهة "مسار"، يُعد إنجازًا مهمًا في طريق تجسيد وبناء مَعْلم يسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها، كما يعكس أثر الاستثمار في مفهوم صناعة الوجهات.
وقال: وقّعنا العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات التي تخدم الوجهة، وبدأنا الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية؛ للإسهام بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.
يُذكر أن وجهة "مسار" ستشكل عند انتهائها وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، ومعلمًا عصريًا متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.