الإنجاز في البنية التحتية لوجهة "مسار" مكة يصل إلى 92%

وأشار أحدث تقرير للشركة حول مستجدات أعمال التطوير في وجهة "مسار" للربع الرابع من 2022، إلى أن أعمال أنفاق المترو والجسور وصلت إلى 100%، فيما تجاوز إنجاز ممرات المشاة 58%، في حين تم إنجاز أكثر من 98% من تقاطعات الطرق، و93% في مواقف السيارات، إضافةً إلى اكتمال إنجاز 91% من أعمال أنفاق الخدمات التي تخدم البنية التحتية للمشروع، وتجاوزت كذلك أعمال محطات المترو مراحلها النهائية بنسبة فاقت 99%.