من أعماق التاريخ.. علاقات امتدت وشائجها بين الصين والجزيرة العربية

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ اليوم، زيارة للمملكة تستمر 3 أيام، هي الأولى له منذ عام 2016، ومن المقرر أن يشارك خلالها في قمتين: خليجية-صينية، وعربية-صينية، يحضرهما قادة دول المنطقة.