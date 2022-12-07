من أعماق التاريخ.. علاقات امتدت وشائجها بين الصين والجزيرة العربية

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ اليوم، زيارة للمملكة تستمر 3 أيام، هي الأولى له منذ عام 2016، ومن المقرر أن يشارك خلالها في قمتين: خليجية-صينية، وعربية-صينية، يحضرهما قادة دول المنطقة.
تأتي زيارة الرئيس الصيني تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بالصين".
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أن العلاقات بين الصين والجزيرة العربية تمتد إلى أعماق التاريخ، وقام عليها شعبان عريقان أدركا ضرورة الانفتاح على المشتركات الإنسانية، ليشكل ذلك إضافة نوعية لحضارة وثقافة المجتمعَيْن السعودي والصيني.
ووفق إنفوجرافيك الدارة، بدأت علاقات الجانبين في القرن الأول قبل الميلاد، حينما وصل البحارة والتجار من الجزيرة العربية إلى جنوب الصين.
وازدهرت بين الجانبين تجارة الأواني الخزفية والبخور والصمغ والنسيج ومنذ القرن الـ 6 الميلادي اعتنق جزءٌ من الشعب الصيني الإسلام؛ ما نقل العلاقات بين الشعبين إلى آفاق أوسع.
ووفق الدارة يعد عام 1990م مفصلياً في علاقات البلدين، حيث جرى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين؛ لتشهد تلك العلاقات تنامياً مستمراً ومستداماً.