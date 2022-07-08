المملكة تعزي حكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

وعبّرت الوزارة عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها دولته كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، ونوعت بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.