المملكة تعزي حكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

قدمت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، ولحكومة وشعب اليابان الصديق.
وعبّرت الوزارة عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها دولته كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، ونوعت بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة دولة الرئيس السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.