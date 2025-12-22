وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني ويترأسان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العُماني

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان.
وفي مستهل اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وعقب ذلك، ترأس سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية سلطنة عُمان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق (السعودي – العُماني) في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة رؤساء اللجان المنبثقة، ورئيسي فريق الأمانة العامة للمجلس.
ويأتي انعقاد الاجتماع الثالث للمجلس تأكيدًا على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية، ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيدًا من الازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد سمو وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، أن اجتماع اليوم يأتي امتدادًا للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين، الذي عُقد في مدينة العلا بتاريخ 12 / 12 / 2024م، وما حققه من نتائج إيجابية مثمرة، في إطار ما تم اعتماده من توصيات ومبادرات، مشددًا على أهمية استمرار اللجان المنبثقة عن المجلس في استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تبقى منها، وعلى دور الأمانة العامة في المتابعة ومعالجة أي تحديات قد تعيق التنفيذ.
وشدد سموه على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيدًا بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي، بما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشاد سموه بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، التي تهدف إلى ربط أعمال اللجان ومبادراتها وتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمنًا ما تحقق من تقدم في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون بما ينعكس إيجابًا على شعبي البلدين الشقيقين.
من جانبه، أشار معالي وزير خارجية سلطنة عُمان إلى التقدم النوعي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما حققته من تطور ملحوظ في العديد من القطاعات، باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.
وأكد معاليه تطور التعاون السياسي والتشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس الحرص المشترك على تكامل الرؤى والأهداف بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة النهوض بالتعاون المشترك، وتفعيل المبادرات المتفق عليها، وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان محضر الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق (السعودي – العُماني).
وحضر الاجتماع معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية المهندس راكان طرابزوني، ورئيس فريق عمل الأمانة العامة للمجلس من الجانب السعودي المهندس فهد الحارثي، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الثقافة المهندس عبدالله الردادي، ومستشار مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية المهندس عبدالرحمن مغربي.