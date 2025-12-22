وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني ويترأسان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العُماني

وأكد سمو وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، أن اجتماع اليوم يأتي امتدادًا للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين، الذي عُقد في مدينة العلا بتاريخ 12 / 12 / 2024م، وما حققه من نتائج إيجابية مثمرة، في إطار ما تم اعتماده من توصيات ومبادرات، مشددًا على أهمية استمرار اللجان المنبثقة عن المجلس في استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تبقى منها، وعلى دور الأمانة العامة في المتابعة ومعالجة أي تحديات قد تعيق التنفيذ.