رحلة تطور رأسمال شركة العثيم للاستثمار من المليون إلى المليار

ونتيجة التناغم الوثيق والمتوازن للشركة مع فرص النمو الاقتصادي المتصاعد للمملكة العربية السعودية، وما أفرزته من التزام فريد بمبدأ الاستثمار في مواردها لتعزيز توسعها ورفع رأس مالها، وافقت الجمعية غير العادية في يناير ٢٠٢٤على تغيير اسم الشركة إلى " شركة عبدالله العثيم للاستثمار والإعلان عن رفع رأس مال الشركة إلى ١.٥ مليار ريال، وهو الرفع الثالث للشركة عن طريق رسملة ١٥٥,٣١٣,٣٧٩ ريال من خلال الاحتياطي النظامي "بتمويل ذاتي" ومبلغ ٣٤٤,٦٨٦,٦٢١ ريال من الأرباح المبقاة "بتمويل ذاتي أيضا" وذلك بعد تخفيض القيمة الأسمية للسهم إلى ريال واحد في ٢١ يونيو ٢٠٢٣.