"التعاونية للتأمين" تطلق مزايا وعروضًا حصرية لعملائها بالشراكة مع "جسر" للموارد البشرية

ستتيح المرحلة الأولى من الشراكة ثلاث مزايا رئيسية تشمل منح عملاء التعاونية اشتراكًا مجانيًّا في برنامج جسر للموارد البشرية لمدة ثلاثة أشهر عند الاشتراك لمدة 12 شهرًا. بالإضافة إلى إعفاء عملاء التعاونية من رسوم التنفيذ التي قد تصل قيمتها إلى 10.000 ريال سعودي. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان عملاء التعاونية إدارة وثائقهم بسهولة عن طريق برنامج جسر للموارد البشرية، وبإمكانهم أيضًا حذف أو إضافة الموظفين إلى وثيقة التأمين الطبي، أو عرض التحليلات المتقدمة حول أداء وثيقتهم، مما يُمكِّنهم من اتخاذ القرارات بشكل أفضل.