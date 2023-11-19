"التعاونية للتأمين" تطلق مزايا وعروضًا حصرية لعملائها بالشراكة مع "جسر" للموارد البشرية

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن إطلاق مزايا وعروضٍ حصرية لعملائها بالشراكة مع شركة جسر المتخصصة في قطاع تقنية الموارد البشرية؛ وذلك بهدف دعم شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ستتيح المرحلة الأولى من الشراكة ثلاث مزايا رئيسية تشمل منح عملاء التعاونية اشتراكًا مجانيًّا في برنامج جسر للموارد البشرية لمدة ثلاثة أشهر عند الاشتراك لمدة 12 شهرًا. بالإضافة إلى إعفاء عملاء التعاونية من رسوم التنفيذ التي قد تصل قيمتها إلى 10.000 ريال سعودي. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان عملاء التعاونية إدارة وثائقهم بسهولة عن طريق برنامج جسر للموارد البشرية، وبإمكانهم أيضًا حذف أو إضافة الموظفين إلى وثيقة التأمين الطبي، أو عرض التحليلات المتقدمة حول أداء وثيقتهم، مما يُمكِّنهم من اتخاذ القرارات بشكل أفضل.
وفي هذا الصدد، عبَّر مدير عام إدارة منتجات الصحة والحياة في التعاونية المهندس أحمد باحميد عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي في إطار استراتيجية التعاونية 2025 التي تؤكد أهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية من أجل تحسين تجربة العميل من خلال نظام متكامل يلبي جميع احتياجاته، ومبينًا أن هذا التوجه سيؤدي إلى مستقبل مشرق لكلتا الشركتين.
وأضاف باحميد: "نحن في التعاونية نضع العميل في مركز اهتمامنا، من خلال تفعيل دور التقنية في كل جزء من رحلة العميل للحصول على أفضل الخدمات الصحية، ووفق أرقى المعايير، وهو ما أهَّلنا لتحقيق رؤيتنا لنكون أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جسر المهندس محمد عكار الجوهي: "إنّ جسر تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة من خلال دمج الحلول الرقمية التي تساعد العملاء، كما أنها تلتقي مع التعاونية للتأمين في أهداف مشتركة، تُحسِّن عبر ذلك من تجربة العملاء، خاصةً شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة".
يُذكر أن هذه المزايا المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تأتي استكمالًا للاتفاقية الموقعة بين التعاونية للتأمين وجسر مؤخرًا، بهدف بناء ربط إلكتروني بين الشركتين، لتطوير تجربة العملاء الحاليين، وجذب العملاء الجدد المحتملين، مع الحفاظ على المستفيدين الموجودين.