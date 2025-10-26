ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% في أغسطس وهذه الدولة أكبر شريك تجاري للمملكة

وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات و26.4% من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.1% من الصادرات و5.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.2% من الصادرات.