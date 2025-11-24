زحام لافت في فعاليات كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران

وسجلت الفعاليات، التي تُقام خلال الفترة المسائية، حضورًا مرتفعًا في الأركان التفاعلية، خصوصًا فعالية "الدعو" التي تتيح للزوار حمل الصقور والتقاط الصور التذكارية معها، إلى جانب التعرف على موروث الصقارة في المملكة.