زحام لافت في فعاليات كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران

شهدت الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور السعودي 2025 إقبالًا كثيفًا من الزوار في اليوم الثاني، حيث امتلأت أروقة مركز "الظهران إكسبو" بالعائلات وهواة الصقارة والموروث الشعبي، في مشهد يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالبطولة وما يصاحبها من برامج ثقافية وتراثية وترفيهية.
وسجلت الفعاليات، التي تُقام خلال الفترة المسائية، حضورًا مرتفعًا في الأركان التفاعلية، خصوصًا فعالية "الدعو" التي تتيح للزوار حمل الصقور والتقاط الصور التذكارية معها، إلى جانب التعرف على موروث الصقارة في المملكة.
كما جذبت منطقة "صقار المستقبل" المخصصة للأطفال والعائلات حضورًا واسعًا، بالإضافة إلى فعاليات أخرى مثل المسرح، وجناح أسلحة الصيد، وميدان الرماية، ومنطقة التراث والحرف اليدوية.
يُشار إلى أن "كأس نادي الصقور السعودي" يُنظَّم بالشراكة بين نادي الصقور السعودي وإمارة المنطقة الشرقية، ويُخصص لأشواط مسابقة الملواح بجوائز إجمالية تتجاوز 10 ملايين ريال، توزَّع على 480 فائزًا.