بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيَّيْن

بتوجيه من القيادة -حفظها الله-، التقى اليوم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف في مقر الرئاسة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وفي بداية اللقاء نقل وزير الدفاع لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله-، فيما حمَّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية-الباكستانية الوثيقة، وفرص تطويرها، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الباكستاني وزير الدفاع خواجة محمد آصف، وقائد الجيش الفريق الأول عاصم منير، وعدد من كبار المسؤولين.
كما التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول عاصم منير.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين السعودية وباكستان، والشراكة الاستراتيجية الدفاعية، وفرص تطويرها، بما يحقق تطلعات قيادتَي البلدَين الشقيقَين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبَيْن.