بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيَّيْن

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.