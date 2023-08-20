وللعاصمة نصيب من الأمطار.. تقلبات جوية بمعظم المناطق من اليوم حتى الخميس

ونبّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد اعتباراً من اليوم حتى يوم الخميس، وذلك على منطقة عسير وتشمل "أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، ثليث، ظهران الجنوب، الربوعة، النماص، تنومة، بلقرن، المجاردة، بارق، محايل، رجال ألمع"، وعلى منطقة الباحة وتشمل "بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد" ومنطقة جازان، وتشمل "جيزان، فيفاء الخوبة، العارضة، الريث، الدائر، العيدابي، هروب، بيش، الدرب صبيا، أبو عريش، صامطة"، ومنطقة مكة المكرّمة "الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل"، وكذلك منطقة نجران ويشمل "نجران، بدر الجنوب، حبونا"، ومنطقة المدينة المنوّرة وتشمل "المدينة المنوّرة، المهد، العيص، العلا، وادي الفرع".