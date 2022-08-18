مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12621.73 نقطة

وكانت أسهم شركات علم، والحكير، ونقي، وسلوشنز، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وملاذ للتأمين، وساب تكافل، وأسواق العثيم، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.08% و8.22%.