وكالة الفضاء السعودية تدشّن مركز تصميم مهمات الفضاء وتعتمد منهجية دورة حياة المهمات المتكاملة

يأتي هذا الإعلان كجزءٍ من جهود الوكالة لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء، ومساعيها لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، علماً أن المركز سيكون له بالغ الأثر والإسهام في دعم عمليات التخطيط والتنفيذ للمهمات الفضائية المختلفة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة المتزامنة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة في التحليل والمحاكاة، مما يسهم في خفض الوقت المطلوب لإعداد دراسات جدوى لمهام الفضاء بنسبة تصل إلى ٧٥%، وخفض التكلفة المطلوبة لتصميم النظم الفضائية بنسبة تصل إلى ٥٠%.