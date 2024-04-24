"التنمية الاجتماعية" يمول الأفراد والمنشآت بـ1.85 مليار ريال خلال الربع الأول

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن بنك التنمية الاجتماعية قدّم تمويلًا بقيمة 1.85 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024؛ لدعم وتمكين الأفراد والمنشآت من المساهمة في التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود نحو تنمية وطنية مستدامة.
حيث تم دعم 1700 منشأة بقيمة 606 ملايين ريال؛ بينما بلغ دعم المنتجات التنموية الاجتماعية "الزواج- الدعم الأسري- الترميم" 640 مليون ريال.
واستفاد 13000 شخص من ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة من دعم بلغ 600 مليون ريال.
وبلغ عدد المستفيدين 11800 رائد أعمال استفاد من خدمة بناء القدرات والتدريب المتخصص والنوعي والنفاذ إلى الأسواق.
وذكر البنك أن عدد الحسابات الادخارية بلغ 245 ألف حسابًا ادخاريًّا بمبلغ يتجاوز 525 مليون ريال.