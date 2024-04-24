"التنمية الاجتماعية" يمول الأفراد والمنشآت بـ1.85 مليار ريال خلال الربع الأول

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن بنك التنمية الاجتماعية قدّم تمويلًا بقيمة 1.85 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024؛ لدعم وتمكين الأفراد والمنشآت من المساهمة في التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود نحو تنمية وطنية مستدامة.