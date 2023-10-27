"وقاء" يناقش الخطة الانتقالية لمكافحة الجراد الصحراوي حتى 2025م

من جهته؛ بين مدير عام الإدارة العامة لعمليات الوقاية والمكافحة من الآفات المهندس مريع آل ناصر, أن الخطة ستضمن سير العمل بالشكل الصحيح الاستباقي لتجنب الأثر الاقتصادي عبر السيطرة المبكرة ومنع التفشّيات، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى حصر وتحديد المهام وتنسيق أدوار الجهات كافة، وذلك سعيًا نحو المحافظة على مستوى السيطرة المتحقق في السنوات الخمس الماضية، والارتقاء به إلى مستويات أعلى.