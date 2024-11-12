"أمير الجوف" يستعرض قاعدة بيانات مشاريع المنطقة ونسب الإنجاز ومؤشرات الأداء

وأكد أمير الجوف، خلال الاجتماع، متابعة جميع مشروعات التنمية في المنطقة، والعمل على تذليل ما قد يعترضها، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم ومساندة لمشروعات التنمية الشاملة التي ستُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عديداً من القرارات.