"أمير الجوف" يستعرض قاعدة بيانات مشاريع المنطقة ونسب الإنجاز ومؤشرات الأداء

رأس الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اجتماع الربع الثالث للعام المالي 2024م، للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.
وأبان الأمير فيصل بن نواف، أنّ الاجتماع هو استمرارٌ للاجتماعات السابقة للمتابعة والتنسيق والتكامل بين الإدارات، مؤكداً أهمية مواصلة الأداء، ووضع الخطط بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها المحدّدة التي تخدم مصلحة المواطن، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في دعم ومساندة مشروعات التنمية الشاملة، التي ستُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على توصيات الاجتماع الثاني من العام الحالي، كما استعرض قاعدة بيانات مشاريع المنطقة وعلى نسب الإنجاز في تلك المشروعات، إلى جانب تحليل مؤشرات أداء تنفيذ المشروعات.
وأكد أمير الجوف، خلال الاجتماع، متابعة جميع مشروعات التنمية في المنطقة، والعمل على تذليل ما قد يعترضها، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم ومساندة لمشروعات التنمية الشاملة التي ستُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عديداً من القرارات.