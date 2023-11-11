بحضور تجاوز الـ2000 مشارك.. صحة مكة المكرمة تطلق فعاليات "امشِ 30 دقيقة"

وتابع: وقد فعَّلت "صحة مكة" هذه المبادرة للموسم الرابع بممشى النسيم، الذي يحظى بكثافة عددية من مرتادي الممشى؛ إذ يتوسط الأحياء السكنية. مبينًا أن هذه المبادرة جاءت لتحفيز المجتمع المكي لممارسة هذه الرياضة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الفِرق التطوعية والجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء.. مشيدًا بعدد الحضور الذي تجاوز 2000 مشارك عبر موقع التسجيل للمبادرة، والحضور الفعلي الكبير لموقع الفعالية.