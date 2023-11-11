بحضور تجاوز الـ2000 مشارك.. صحة مكة المكرمة تطلق فعاليات "امشِ 30 دقيقة"

تزامنًا مع مناطق ومحافظات السعودية لتفعيل مبادرة المشروع الوطني للمشي تحت شعار (#امش 30)، التي أطلقتها وزارة الصحة، نفَّذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع التجمع الصحي بمكة، فعالية المشي مساء أمس السبت، برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة، ومشاركة عدد من الجهات في القطاعَيْن العام والخاص، وذلك بممشى النسيم بمكة.
وأشاد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، المهندس علاء النفيعي، بعدد الحضور من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في الفعالية، مبينًا أن هذا النوع من المبادرات يساهم في رفع جودة الحياة، وموجهًا شكره لجميع المنظمين والمشاركين في الحدث.
من جهته، ذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية رياضة المشي، وتحفيزه لممارسة هذه الرياضة لتعزيز صحة البدن، والوقاية من العديد من الأمراض، وفي مقدمتها الأمراض المزمنة.
أوضح "مطير" أن رياضة المشي من الرياضات السهلة التي يمكن ممارستها داخل الأحياء السكنية، فضلاً عن أن حكومة السعودية أولت الرياضة وصحة الإنسان عناية خاصة، وكانت إحدى استراتيجيات رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الصحة العامة.. وقد سعت الأمانات إلى تخصيص مضامير للمشي في أغلب الأحياء السكنية لتسهيل ممارسة رياضة المشي.
وأشار المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي إلى أن صحة مكة المكرمة دأبت سنويًّا على تفعيل هذه المبادرة الوطنية، التي يرعاها وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في جميع مناطق ومحافظات السعودية.
وتابع: وقد فعَّلت "صحة مكة" هذه المبادرة للموسم الرابع بممشى النسيم، الذي يحظى بكثافة عددية من مرتادي الممشى؛ إذ يتوسط الأحياء السكنية. مبينًا أن هذه المبادرة جاءت لتحفيز المجتمع المكي لممارسة هذه الرياضة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الفِرق التطوعية والجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء.. مشيدًا بعدد الحضور الذي تجاوز 2000 مشارك عبر موقع التسجيل للمبادرة، والحضور الفعلي الكبير لموقع الفعالية.
كما جرى على هامش الفعالية تكريم 18 جهة من الجهات المشاركة والفِرق والجمعيات التطوعية والخيرية، وهي (إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، الشؤون الإسلامية، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة، فرع وزارة الرياضة والشباب بمنطقة مكة المكرمة، مرور العاصمة المقدسة، الدفاع المدني، جمعية مراكز الأحياء، مركز الصم والبكم، إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصحة مكة المكرمة، بنك الدم المركزي، مشاة الجموم، فريق أنا الصحي التطوعي، فريق ICE التطوعي، فريق عشاق الشوامخ، فريق صناع الإيجابية والكشافة).