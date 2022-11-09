"المهندسين" تعلن عن تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة

وقال أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف: أعضاء هذه اللجان التنسيقية تم اختيارهم بناءً على المشاركين من المهندسين والمهندسات الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء اللجان التنسيقية، والتي أعلنت عنها الهيئة عبر منصاتها الإعلامية مؤخرًا؛ وهي: اللجنة التنسيقية بمكة المكرمة، وعسير، وتبوك، ونجران وجازان، والجبيل، والأحساء، واللجنة التنسيقية بمدينة الطائف.