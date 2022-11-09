"المهندسين" تعلن عن تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة، التي تستمر فترة عملها سنتين من تاريخ تشكيلها؛ وفقًا لنظام الهيئة تجاه اللجان التنسيقية.
وقال أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف: أعضاء هذه اللجان التنسيقية تم اختيارهم بناءً على المشاركين من المهندسين والمهندسات الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء اللجان التنسيقية، والتي أعلنت عنها الهيئة عبر منصاتها الإعلامية مؤخرًا؛ وهي: اللجنة التنسيقية بمكة المكرمة، وعسير، وتبوك، ونجران وجازان، والجبيل، والأحساء، واللجنة التنسيقية بمدينة الطائف.
وأكّد أن الهيئة رسمت مستهدفات مهنية تتعلق باللجان التنسيقية للعمل عليها وتعزيزها بشكل مهني، مضيفًا أن الهيئة تقوم بالإشراف على جميع هذه اللجان بهدف متابعة سير عملها بما يضمن تحقيق أدوارها الهندسية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز وتمكين أبناء وبنات المنطقة من مختلف التخصصات الهندسية والفنية، ودعمًا لمستهدفات المنطقة هندسيًّا.
ودعا المهندسين والمهندسات للاطّلاع على أعضاء اللجان التنسيقية المشكلة في عددٍ من مناطق المملكة عبر الرابط التالي: https://saudieng.sa