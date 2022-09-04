توسعة وإصلاح.. "النقل" تنفذ عدة أعمال على طريق الجبيل- الظهران السريع

طوّرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طريق الجبيل- الظهران السريع، ورفعت مستوى ومؤشر جودته، ونفذت أعمال الصيانة والسلامة عليه بشكلٍ دوري ومستمر، إضافة إلى عدد من الأعمال على الطريق، إذ يعد واحداً من الطرق المهمة والرئيسة في المنطقة الشرقية.