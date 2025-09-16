المرور يشدد على ترك مسافة كافية بين المركبات للوقاية من الحوادث

أكد المرور السعودي على أهمية ترك مسافة كافية بين المركبات أثناء القيادة، مشددًا على أن الالتزام بالمسافة الآمنة يعد من أبرز سبل الوقاية من الحوادث المرورية.
وأوضح المرور أن المسافة الكافية تتيح للسائقين فرصة الاستجابة السريعة عند وقوع مواقف مفاجئة على الطريق، مما يسهم في تقليل نسبة الاصطدامات وحماية الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا التوجيه ضمن حملات التوعية المستمرة التي ينفذها المرور السعودي لتعزيز ثقافة القيادة الآمنة، والحد من مسببات الحوادث المرورية، انطلاقًا من حرصه على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطرق.
وأكد المرور أن الالتزام بالإرشادات المرورية البسيطة، مثل ترك مسافة آمنة، يعكس وعي السائقين ويعزز انسيابية الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على السلامة العامة مسؤولية مشتركة بين جميع مرتادي الطرق.