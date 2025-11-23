لهذا عارضتها إسرائيل.. الراشد: باتفاقية الدفاع مع واشنطن تتحوّل السعودية إلى قوة ردع دولية

ويبيّن الراشد أن الاتفاقية لم تأتِ نتيجة أزمة أو تحت ضغط حروب، بل جاءت بعد أن أسس ولي العهد علاقة قوية مع الصين، وأنهى الخلاف مع طهران، ما يؤكد أنها بعيدة المدى وليست اتفاقية تنازلية. كما أنها غير موجهة ضد إيران أو الصين أو لصالح إسرائيل، والدليل أن "كل الأصوات المعارضة للاتفاقية والتسلح صدرت من إسرائيل".