بعد فوزه بكأس بطل الأبطال في إيطاليا.. العالمي يزيد الراجحي يتوجه للمشاركة في باها آراغون الإسباني

"مازلنا في بدايات الموسم وسنحافظ على وتيرتنا بالطريقة التي انطلقنا بها من باها إيطاليا، كانت مشاركتي الأولى في عام مع ملاحي الحالي تيمو 2014، أحب هذا النوع من الراليات فهي من الراليات الكلاسيكية المعروفة والتي تقام في اسبانيا منذ عام 1983، كما أحب الجماهير الإسبانية التي تحضر هنا لمتابعتنا وتشجيعنا"