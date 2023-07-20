بعد فوزه بكأس بطل الأبطال في إيطاليا.. العالمي يزيد الراجحي يتوجه للمشاركة في باها آراغون الإسباني

يستعد السائق السعودي وحامل لقب كأس العالم يزيد بن محمد الراجحي للمشاركة في باها آراغون، رابع جولات كأس العالم للراليات "كروس كانتري باها" من الإتحاد الدولي للسيارات الـ FIA لموسم 2023 والتي من المقرر عقدها في الفترة ما بين 22-21 تموز/ يوليو الجاري.
تيرويل (إسبانيا): يتجهز حامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي لخوض رابع جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها، الجولة الإسبانية باها آراغون عقب فوزه الساحق في باها إيطاليا التي سجلت المشاركة الأولى له في كأس العالم لموسم 2023 بعد تغيبه في الجولتين الأوليين بسبب الإصابة. وستعقد النسخة الـ 39 من باها آراغون في مدينة تيرويل في الفترة ما بين 21 و22 من شهر يوليو الجاري.
ويسعى الفائز حديثاً في باها إيطاليا الراجحي الذي أصبح السائق العربي والسعودي الأول الذي يحقق هذا الإنجاز في عدد الإنتصارات، في الفوز في الباها الإسباني نهاية هذا الأسبوع برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك على متن سيارة التويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي.
ويتكون الرالي من مرحلتين تسبقهما مرحلة تأهيلية بمسافة تبلغ 6 كيلومترات في صبيحة يوم الجمعة وفي نفس اليوم، سينطلق القسم الثاني من المرحلة الأولى (بثلاثة أقسام إنتقائية) بمسافة إجمالية تبلغ 306,14 كيلومتراً عبر مسارات تقنية حصوية خادعة تتسم بالسرعة وتحت درجات الحرارة المرتفعة. وستنطلق المرحلة الثانية والأخيرة في يوم السبت بمسافة إجمالية 435,00 كيلومتراً على (مرحلتين إنتقائيتين).
ومن أبرز إنجازات يزيد الراجحي في القسم الأول من موسم 2023 تتويجه بلقب رالي أبوظبي في مطلع السنة الحالية في الإمارات من بطولة العالم للراليات الطويلة، إضافةً إلى حصد لقب رالي تبوك-نيوم من بطولة السعودية تويوتا للراليات، وفوزه بلقب باها إيطاليا للمرة الرابعة والثالثة توالياً الأسبوع الماضي من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها. على أية حال، هناك الكثير من التحديات والأهداف التي يود البطل السعودي تحقيقها ولكن مازال الموسم طويلاً.
وفي هذه المناسبة، عبر العالمي يزيد الراجحي عن استعداده للجولة الإسبانية قائلاً: "أتطلع قدماً للفوز في باها آراغون نهاية الأسبوع، ستكون مشاركتي الرابعة في مسيرتي الإحترافية.
"مازلنا في بدايات الموسم وسنحافظ على وتيرتنا بالطريقة التي انطلقنا بها من باها إيطاليا، كانت مشاركتي الأولى في عام مع ملاحي الحالي تيمو 2014، أحب هذا النوع من الراليات فهي من الراليات الكلاسيكية المعروفة والتي تقام في اسبانيا منذ عام 1983، كما أحب الجماهير الإسبانية التي تحضر هنا لمتابعتنا وتشجيعنا"
"نحن على أتم الاستعداد لخوض المنافسة الشرسة كالعادة ونطمح للفوز وذلك بوضع الإستراتيجيات والخطط المناسبة، التحدي هنا قوي خاصة في الاراضي الإسبانية وتحت ظل موجة الحر التي تضرب أوروبا هذا العام أيضاً، على أية حال، نتمنى السلامة للجميع سألين الله أن يجعل التوفيق حليفنا"
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.