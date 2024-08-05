"هيئة النقل": أكثر من 239 ألف عملية فحص نفّذتها الهيئة خلال يوليو الماضي

وأكّدت الهيئة، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر يوليو الماضي بلغت 93%، بينما سجّلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوّعت ما بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، كذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغاة، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح أو بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة غير مسجّلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة.