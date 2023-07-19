بالتفاصيل.. تعرّف على آلية نقل واستبدال كسوة الكعبة

وأضاف "الحازمي": بعد ذلك، تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة التجهيز ونقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز الكسوة الكعبة المشرفة للمسجد الحرام، وتتم عن طريق شاحنات تقوم بنقل كسوة الكعبة، ويتم استقبال كسوة الكعبة المشرفة في أطراف ساحات المسجد الحرام، ووضعها على عربات مخصصة ونقلها إلى الكعبة المشرفة.