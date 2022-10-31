غداً.. "تعليم القنفذة" تعتمد بداية الدوام الشتوي بالمدارس كافة

اعتمدت إدارة التعليم بالقنفذة بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ، اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء، بالمدارس كافة، التابعة للمحافظة "بنين - البنات".
وأوضح مدير التعليم بالإنابة الدكتور محمود العلواني، أن الاصطفاف الصباحي للدوام الشتوي، سيبدأ عند الساعة السابعة صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والربع صباحاً.
وأهاب العلواني، بأولياء الأمور والطلاب والطالبات، ضرورة التقيد بالموعد المحدّد، والتعاون مع إدارات المدارس وشركة النقل المدرسي لضمان انضباطهم وعدم تأخرهم عن بداية اليوم الدراسي، وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي داخل المجتمع التعليمي، سائلًا الله -عزّ وجلّ- التوفيق والسداد للجميع.