غداً.. "تعليم القنفذة" تعتمد بداية الدوام الشتوي بالمدارس كافة

وأهاب العلواني، بأولياء الأمور والطلاب والطالبات، ضرورة التقيد بالموعد المحدّد، والتعاون مع إدارات المدارس وشركة النقل المدرسي لضمان انضباطهم وعدم تأخرهم عن بداية اليوم الدراسي، وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي داخل المجتمع التعليمي، سائلًا الله -عزّ وجلّ- التوفيق والسداد للجميع.