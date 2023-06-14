مساعد وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون المشترك مع الرئيس التنفيذي لطيران الرياض

وتناول الجانبان خلال الاستقبال، أوجه التعاون المشترك تحقيقاً لتطلعات قيادة المملكة - حفظها الله - في تعزيز استدامة قطاع الطيران، ودعم النواقل الوطنية للمنافسة العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى نقل 330 مليون مسافر، وجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030م.