فعاليات وخدمات و400 متنزه.."استعدادات العيد في عسير" على قدم وساق

أنهت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها ، استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق والميادين العامة ونشر التهاني بهذه المناسبة عبر اللوحات الإلكترونية، إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة.