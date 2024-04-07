فعاليات وخدمات و400 متنزه.."استعدادات العيد في عسير" على قدم وساق

أنهت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها ، استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق والميادين العامة ونشر التهاني بهذه المناسبة عبر اللوحات الإلكترونية، إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة.
وأشارت إلى أنه تم تهيئة أكثر من 400 حديقة وممشى في جميع محافظات ومدن منطقة عسير من خلال تكثيف أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم للمرافق العامة والتأكد من توافر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال.
وجندت الأمانة فريق عمل يتجاوز 600 موظف وموظفة من كافة الوكالات وإداراتها والبلديات، لمباشرة الأعمال الرقابية الصحية والفنية وخدمة العملاء والرقابة على أعمال النظافة العامة.
وتنظم الأمانة والبلديات التابعة لها عدداً من الفعاليات الموجهة لجميع فئات المجتمع ، منها فعاليات المسرح والمسابقات والعروض الشعبية وعروض للأطفال ومعرض للرسم ومشاركات للأسر المنتجة.