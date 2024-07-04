السعودية تستقطب العقول النادرة: خطوة نحو تحقيق رؤية 2030

ولا يقتصر تأثير هذا القرار على الجوانب الاقتصادية والعلمية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الثقافية والرياضية أيضًا من خلال جذب المواهب الثقافية والرياضية، حيث تعزز المملكة بذلك مكانتها كوجهة للثقافة والرياضة على الصعيد العالمي ويُسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتنمية المواهب المحلية، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع السعودي بشكل عام.