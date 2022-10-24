بطولة شاب تنقذ آخر انقلبت مركبته واشتعلت النيران بها بـ"رعلة قنا".. وهذا ما حدث

تسببت شجاعة شاب في إنقاذ آخر؛ انقلبت مركبته، واشتعلت النيران بها على طريق رعلة قنا مساء أمس.
وتفصيلاً، نجح الشاب عبدالرحمن بن أحمد القنوي (17 عامًا) -بعد إرادة الله- في إنقاذ شاب آخر إثر انقلاب مركبته بطريق رعلة شمال قنا عسير بعد انحرافها وانقلابها، واشتعال النيران بها، عند الساعة العاشرة من مساء أمس.
وقال بطل الحادثة الشاب عبدالرحمن لـ"سبق": أوقفتُ مركبتي وترجلت لإنقاذ قائد المركبة وفوجئت باشتعال النيران في سيارته؛ ما جعلني أعود وأحضر طفاية الحريق وأطفئ الحريق، وأقوم بكسر زجاج السيارة المنكوبة من طراز تويوتا كامري، وإخراج قائدها المصاب، ثم الاتصال على كل من الهلال الأحمر والشرطة والدفاع المدني، والبقاء معه لحين وصول تلك الجهات ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.
وأكد "القنوي" أن ما قام به من فعل واجب ديني ووطني.. حامدًا الله أن تكللت جهوده بالنجاح.
يُذكر أن الشاب عبدالرحمن يدرس بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أسامة بن زيد بقنا.
من جهة أخرى، ثمَّن عدد من المواطنين ما قام به عبدالرحمن مطالبين بتكريمه على ما قام به من فعل يدعو للفخر.