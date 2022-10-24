بطولة شاب تنقذ آخر انقلبت مركبته واشتعلت النيران بها بـ"رعلة قنا".. وهذا ما حدث

وتفصيلاً، نجح الشاب عبدالرحمن بن أحمد القنوي (17 عامًا) -بعد إرادة الله- في إنقاذ شاب آخر إثر انقلاب مركبته بطريق رعلة شمال قنا عسير بعد انحرافها وانقلابها، واشتعال النيران بها، عند الساعة العاشرة من مساء أمس.